Jovem é morto a tiros enquanto pilotava motocicleta em Jataizinho

Um homem foi morto enquanto pilotava uma motocicleta em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (9).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local prestar apoio à ambulância do Município. No local, o homem já estava morto e caído no chão.

Os socorristas da ambulância informaram aos policiais que o corpo da vítima havia sido baleado. Além disso, os agentes encontraram estojos deflagrados de pistola próximos ao cadáver.





Além da ambulância e dos policiais militares, estiveram no local equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), da Polícia Cientiífica e da PCPR (Polícia Civil do Paraná).





A motocicleta da vítima foi encaminhada para o destacamento de Jataizinho.