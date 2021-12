Alimentos típicos das festas de fim de ano sobem até 26%, aponta levantamento

A inflação que abocanhou o poder de compra dos brasileiros ao longo de todo ano não poupou os itens da ceia de Natal e, em 2021, as comemorações em família devem pesar ainda mais no bolso dos consumidores.

Uma prévia do levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) apontou alta de quase 6% no preço da cesta natalina na comparação com o ano anterior, mas alguns produtos registraram aumento bem maior, chegando a 26%.

Com os reajustes, fazer os gastos com as ceias de Natal e Ano Novo se encaixarem no orçamento doméstico requer habilidade financeira e muita pesquisa.







O estudo da Fipe computou alta de 5,91% no preço final da cesta de Natal entre 2020 e 2021, saltando de R$ 309,86 para R$ 328,17.





O cálculo considera a variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos produtos avaliados numa comparação entre a segunda quadrissemana de dezembro de 2020 com os valores fechados em outubro de 2021.

Segundo a pesquisa, alguns produtos sazonais, como peru e chester, costumam ter oscilações fortes em novembro e dezembro, o que pode empurrar ainda mais para cima o preço final da cesta.







Na Folha de Londrina, veja dados acerca de produtos como peru, frutas secas e o tradicional panetone.