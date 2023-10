Após melhora climática, BR-376 é liberada para tráfego na manhã desta sexta-feira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Arteris Litoral Sul liberaram, na manhã desta sexta-feira (13), a BR-376, que liga os estados do Paraná e de Santa Catarina. A liberação aconteceu às 7h em virtude da melhor na condição climática.





De acordo com a PRF, a decisão foi tomada em conjunto com a concessionária responsável pela via.

A empresa segue monitorando a rodovia, assim como as condições climáticas. A PRF informa que a segurança dos usuários é prioridade e, por isso, novos bloqueios preventivos poderão ocorrer nos próximos dias.





Atualizações e condições de tráfego podem ser encontradas no perfil oficial da PRF no X (@prf_pr) e da concessionária (@Arteris_ALS), além do telefone 0800 725 1771.