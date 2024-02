Arapongas: prazo para pagamento do IPTU 2024 com desconto de 10% se encerra no dia 20

O prazo para pagar o IPTU 2024 à vista com desconto de 10% vai até o dia 20 de fevereiro. O pagamento também pode ser feito com até 10 parcelas mensais sem desconto, sendo que a primeira parcela vence no dia 10 de março, de acordo com o Setor de Distribuição da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças) de Arapongas.





Em 2024, a Prefeitura de Arapongas está enviando aos contribuintes, junto com a mala direta do IPTU, um folder com fotos de obras e programas e municipais em funcionamento, com o objetivo de mostrar onde estão sendo investidos os recursos arrecadados pelos impostos.

Além disso, o contribuinte pode acessar o catálago completo com todas as obras municipais através de um QR-Code incluído no folder.





Neste ano, a prefeitura optou por contratar os serviços de e-Cartas dos Correios, onde todas as parcelas vão em folhas dobradas, gerando uma economia de quase R$80 mil, além de ser uma forma mais ágil, simples e segura de fazer com que a cobrança chegue até o contribuinte.