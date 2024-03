Atendimentos na UBS do Ana Rosa, em Cambé serão interrompidos para mudança de prédio

No entanto, a partir desta segunda-feira, esses serviços serão paralisados para a mudança ao prédio original, agora revitalizado, e serão retomados no dia 8. Mesmo assim, os atendimentos exclusivos da Clínica da Mulher não serão interrompidos, funcionando normalmente.

Desde julho do ano passado, a UBS do Ana Rosa está fechada, já que o prédio passou por reforma. Nos últimos oito meses, todos os atendimentos da Unidade foram feitos na Clínica da Mulher.

A Prefeitura de Cambé anunciou, nesta quinta-feira (28), que os atendimentos da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ana Rosa serão interrompidos na próxima semana, do dia 1 ao dia 5 de abril, para mudança para o novo prédio que passou por reforma.





Ao todo, a Prefeitura investiu R$ 250 mil na obra.





O prédio revitalizado da UBS do Ana Rosa passou por modificação nas salas, com alterações estruturais e de layout para melhor adequação às necessidades; modernização da rede de internet e telefone; aprimoramento do sistema elétrico; inspeção e reparo de tubulações de água e esgoto; conserto do telhado; troca de forros danificados; substituição de portas e janelas deterioradas; impermeabilização do piso em granitina; modernização e reestruturação da sala de odontologia; instalação de móveis planejados em todas as salas; adequação dos banheiros e salas às normas de acessibilidade; pintura interna e externa; e instalação de ar condicionados e ventiladores.





A UBS do Ana Rosa fica localizada na rua José Dellalibera, nº 1020. E a partir do dia 8 de março, volta a funcionar de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h.