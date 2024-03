Trecho da rua da Natureza, na Zona Sul, será interditado a partir de segunda-feira

A rua da Natureza, no trecho entre a rua Barcelona e a Avenida Dez de Dezembro, na zona sul de Londrina, será interditada a partir das 18h de segunda-feira (1°).





O bloqueio dos cerca de 80 metros de extensão será necessário para continuidade das obras de cercamento do Parque Municipal Arthur Thomas.



A expectativa da Prefeitura de Londrina é que a interdição seja mantida até o dia 22 de abril. Nesse período, os condutores poderão utilizar como via alternativa a Avenida Europa, com acesso pela marginal da Dez de Dezembro.





TRAVESSIA SUBTERRÂNEA





Na área interditada será construída uma travessia subterrânea para que os animais que transitam no entorno do Arthur Thomas tenham uma opção segura de passagem. Com isso, parte do pavimento asfáltico existente será removido. O local também terá a construção de um pórtico com letreiro do parque.





