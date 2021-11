Barraquinhas terão que sair da avenida Rio Branco, em Londrina, para construção de ciclovia

Tradicional ponto dos londrinenses nas madrugadas, as barraquinhas de lanche da avenida Rio Branco, perto da esquina com a Tiradentes, terão que sair do local nas próximas semanas.

A determinação vem da Secretaria de Obras, que pretende liberar o espaço para construção de uma ciclovia e implantação de faixas exclusivas para ônibus nos dois sentidos da via.

A medida também vale para os taxistas. Segundo o secretário responsável pela pasta, João Verçosa, os trabalhos serão executados pela TCE Engenharia, que está fazendo a trincheira entre a Rio Branco e a avenida Leste Oeste.





O projeto prevê a demolição das calçadas, mudanças das bocas de lobo e diminuição do canteiro em pouco mais de um metro para que a terceira faixa, no caso a específica para o transporte coletivo, saia do papel.







Questionado, o secretário disse que os pontos de táxi deveriam ter sido retirados na semana passada. Ele não soube afirmar se os ambulantes teriam sido avisados com antecedência da necessidade de saírem do lugar.

Procurada, a assessoria de imprensa da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou que aguarda a posição da Secretaria de Obras sobre o início da instalação da ciclovia para só depois notificar os ambulantes.





Nem a companhia e o secretário responderam à FOLHA se outro ponto já foi escolhido para os comerciantes trabalharem.







Continue lendo na Folha de Londrina.