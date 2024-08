Policiais e bombeiros retomam buscas por bebê desaparecido na região de Apucarana

Policiais militares e bombeiros retomaram, na manhã deste domingo (18), as buscas pelo menino Arthur de Lima, de dois anos, que desapareceu na tarde da última sexta-feira (16), na área rural de Cambira, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





Os trabalhos foram interrompidos na noite de sábado (17) após mais de 24 horas de buscas. Segundo a Polícia Militar, as ações deste domingo também contam com voluntários civis, cães farejadores e até drones.

A corporação informou, ainda, que os trabalhos deste domingo acontecem nas áreas próximas à residência da família do bebê. As equipes já cobriram, até o momento, um raio de um quilômetro do local onde o menino foi visto pela última vez, o que equivale a, aproximadamente, 100 campos de futebol.