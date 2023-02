Belinati diz que Londrina vai seguir recomendação contra cigarros eletrônicos

O prefeito Marcelo Belinati afirmou nesta segunda-feira (6), após ser questionado pela FOLHA, que a Prefeitura de Londrina irá seguir a recomendação administrativa expedida pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) na última semana, em que a entidade cobrou o município e forças de segurança sobre afiscalização contra cigarros eletrônicos e campanhas educativas antifumo.





O chefe do Executivo londrinense disse que o documento foi direcionado para todos os órgãos de fiscalização do poder público, para que as medidas necessárias sejam adotadas.

“Está muito comum entre os adolescentes, então, estamos trabalhando também nessa questão da educação, na orientação e ver de que maneira podemos chegar nas crianças maiores”, garantiu Belinati.





Durante o fim de semana foi realizada a operação Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), em que um dos alvos foi a venda de cigarros eletrônicos, como vape e pod.

A ação contou com a participação do 5º e do 30º Batalhão da Polícia Militar, representantes da secretaria municipal de Fazenda, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.





Foram fiscalizados locais que a PM tinha conhecimento sobre a suposta comercialização destes produtos.





Dos sete estabelecimentos visitados, três estavam fechados. Entre os demais, uma conveniência foi interditada na avenida Saul Elkind, na zona norte, com alvará vencido. O funcionário, de 20 anos, foi encaminhado para assinar termo circunstanciado de infração penal por posse de maconha.





