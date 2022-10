Bloqueio total de ponte de Porecatu deve durar mais de quatro meses

O DER/SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) informou que as obras de reforma da ponte que liga o município paulista de Taciba ao município de Porecatu, sobre o rio Paranapanema, devem gerar um bloqueio total da ponte que deve durar até março do ano que vem.





A ponte liga a PR-170 (Rodovia Deputado Homero Oguido), em Porecatu, com a SP-421 (Rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro), no Sudoeste de São Paulo. O bloqueio começa no dia 7 de novembro, às 7h da manhã.



O deputado estadual Tercílio Turini (PSD-PR) alertou sobre os problemas que surgirão e pede ao governador Ratinho Junior (PSD) para interceder junto ao governo paulista, buscando uma alternativa que evite a interdição total.





"A previsão é de quatro meses de reforma, mas sabemos que dificilmente uma obra pública é concluída no tempo certo. O correto é manter a travessia de forma escalonada, sem o fechamento total", defende o parlamentar.





De acordo com o deputado, os municípios de Porecatu, Prado Ferreira, Alvorada do Sul e Florestópolis serão muito afetados do lado paranaense e outros municípios do lado paulista também sofrerão com o bloqueio.







Confira a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.