Bombeiros controlam incêndio em caminhão-trator na PR-445, em Londrina

O semirreboque de um caminhão com placas de Andirá/PR pegou fogo enquanto trafegava na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, no sentido de Tamarana a Londrina, na noite desta quarta-feira (13).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista conseguiu separar o caminhão-trator do semirreboque, que foi tomado pelo fogo.

Apesar das chamas, ninguém ficou ferido. O veículo estava carregado com milho e os danos registrados foram apenas materiais.





O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente para controlar o incêndio.