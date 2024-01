Brasil quita dívida de R$ 4,6 bilhões com organismos internacionais

Outras dívidas



O país ainda saldou dívidas com organismos multilaterais como: • OEA (Organização dos Estados Americanos); Publicidade • OMC (Organização Mundial do Comércio); • Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura); • OIT (Organização Internacional do Trabalho); • OMS (Organização Mundial da Saúde); • FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).



O governo brasileiro também quitou débitos na área de meio ambiente e mudança do clima. Segundo a nota conjunta, o ato reforça a importância do compromisso do país nas duas áreas, à medida que Belém, no Pará, sediará a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025).

Os principais passivos zerados nessas duas áreas foram os seguintes:

• Contribuições relativas à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); • Contribuições relativas ao Protocolo de Quioto; • CDB (Convenção sobre Diversidade Biológica); • Convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo); • Convenção sobre Mercúrio (Convenção de Minamata).



América Latina





Na esfera regional, o Brasil regularizou cerca de R$ 500 milhões em aportes para o Focem (Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul), em abril. O fundo fornece recursos para projetos em áreas como infraestrutura urbana, segurança, saneamento básico e saúde.

O pagamento permitiu que o Brasil acessasse R$ 350 milhões para financiar projetos em municípios brasileiros em regiões de fronteira com os países do Mercosul. Em dezembro, durante a 63ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercosul, o governo saldou R$ 14,6 milhões com o Instituto Social do Mercosul (ISM).

Outras dívidas com órgãos regionais quitadas em 2023 foram estas:

• Aladi (Associação Latino-Americana de Integração); • Secretaria do Mercosul; • Parlasul (Parlamento do Mercosul);

O país também pagou contribuições para os seguintes órgãos do Mercosul:

• IPPDH (Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos); • Secretaria do TPR (Tribunal Permanente de Revisão).



Histórico