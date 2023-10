Caminhão carregado com cana-de-açúcar tomba na PR-431, em Jacarezinho, e deixa parte da via bloqueada

Um caminhão Mercedes-Benz Axor carregado com cana-de-açúcar tombou na PR-431, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta terça-feira (3).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo trafegava no sentido Jacarezinho - Cambará quando, no KM 35, o último semirreboque tombou na margem direita da via.

Parte da estrada ficou bloqueada pelo caminhão e foi necessário remover a carga de cana-de-açúcar para a retirada do semirreboque tombado.





O condutor do caminhão, de 40 anos, não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.