Caminhão se choca com mureta, derrama carga na pista e causa acidente na PR-862, em Ibiporã

Um caminhão se chocou contra uma mureta e causou um acidente na PR-862, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quinta-feira (26), após ter sua carga derramada sobre a pista.





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o caminhão Mercedes-Benz Axor 2544, que era conduzido por um homem de 32 anos, seguia na rodovia no sentido de Ibiporã a Jataizinho quando, ao atingir o KM 40, colidiu contra a mureta que divide os sentidos das pistas.

Após a colisão, o veículo tombou e teve parte de sua carga, que era composta por farelo de milho, derrubada sobre a rodovia em ambos os sentidos.