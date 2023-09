Caminhonete capota às margens da PR-092 em Siqueira de Campos e deixa três feridos

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atendimento de uma veículo que capatou por volta das 3 horas da madrugada deste sábado (30) na PR-092, no norte pioneiro. O acidente foi no KM, 270, no trecho Wenceslau Bras sentido Siqueira Campos.





Publicidade

Publicidade

O motorista do Chevrolet S-10 com placas de Quatiguá (norte pioneiro), de apenas 22 anos, foi encaminhado pelo SAMU com ferimentos para o pronto-socorro do hospital de Siqueira Campos. Outros dois passageuris homens de 20 e 34 anos tambpem ferimento foram encaminhados para hospital de Wesceslau Bras.





Por conta dos ferimentos, o condutor não passou por teste de etilômetro, segundo a polícia rodoviária. O techo onde a caminhonete capotou era final de terceira Faixa, em aclive e curva aberta. Ainda segundo a PRE, a sinalizacao vertical foi danificada pela caminhonete. Ele atingiu a placa de advertencia com a informação de final de terceira faixa.