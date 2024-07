Capotamento de carro termina com motorista morto e passageiro preso no Noroeste do Paraná

O motorista de um carro morreu e o passageiro foi preso após o veículo capotar na PR-317, em Nossa Senhora das Graças, no Noroeste do Paraná, na tarde deste sábado (27).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 46 anos conduzia um Mitsubishi Pajero no sentido de Nossa Senhora das Graças a Santa Fé quando, ao passar pelo KM 37, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O motorista morreu ainda no local do acidente e o passageiro do veículo, de 43 anos, teve ferimentos leves. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Clara, em Colorado, onde ficou internado em observação por algumas horas.





Durante o atendimento do acidente, os policiais rodoviários estaduais constataram que havia um mandado de prisão em aberto no nome do passageiro pelo crime de furto. O documento foi expedido pelo Tribunal de Ibitinga, em São Paulo.





Diante disso, o homem foi preso, ficando sob escolta até ser liberado pelos médicos.