Após cinco meses em jogar, goleiro mostra segurança e entra em campo pelo Londrina EC

Após cinco meses sem jogar, Gabriel Félix voltou a ser titular do Londrina. O goleiro fez a sua primeira partida na Série C na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, substituindo Arthur.







O até então titular, fez 13 jogos no Brasileiro, mas vinha sendo bastante criticado por parte da torcida em razão de falhas em algumas partidas. Félix mostrou muita segurança e foi um dos destaques em campo.



"A oportunidade não diz quando vai chegar e, por isso, você precisa estar preparado. O jogo do Caxias foi o reflexo do trabalho e do empenho no dia a dia", afirmou o goleiro.





Gabriel Félix chegou ao LEC no início da temporada e começou o Paranaense na reserva. No entanto, substituiu Neneca logo na estreia do Estadual, após o titular se machucar durante o primeiro jogo, em Ponta Grossa.

Jogou oito partidas até ser sacado da equipe pelo ex-técnico Emerson Ávila. "Nunca deixei de trabalhar forte. O Londrina tem ótimos goleiros e sempre houve um respeito muito grande entre nós. Sempre apoiei o Arthur quando ele estava jogando e agora o apoio dele é recíproco", comentou.





O técnico Claudinei Oliveira afirmou que a decisão de fazer a mudança foi uma forma de preservar o Arthur e também pela confiança interna no potencial de Gabriel Félix.

"O Arthur teve as suas oportunidades e agora daremos uma sequência ao Gabriel e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito", apontou o treinador.





Faltando cinco rodadas para terminar a primeira fase, o LEC é o sexto colocado, com 23 pontos, e projeta somar mais sete para garantir a classificação. Na segunda-feira (29), o Tubarão vai tentar quebrar a invencibilidade da Ferroviária, único time invicto da Série C.





