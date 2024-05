Caminhão é apreendido com transporte irregular de madeira em Apucarana

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta quarta-feira (15), na BR-376, Km 247, em Apucarana (Centro-Norte), um caminhão que fazia o transporte de mais de 20 toneladas de madeira de forma irregular. E ainda trafegava com os pneus em péssimas condições, colocando em risco a segurança viária.





Segundo informações da PRF, o condutor era um homem de 46 anos, que não era habilitado para aquele tipo de veículo. Durante a abordagem, foi verificado que a carga estava mal estivada, sem a devida fixação e poderia escapar e cair da carroceria provocando um grave acidente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além da irregularidade no transporte da carga e habilitação do motorista, foram verificadas diversas outras condutas tipificadas como infração de trânsito: cinco pneus em mau estado de conservação, praticamente no arame; pneu sobressalente (estepe) sem condições de uso; ausência de extintor de incêndio; faixas retrorrefletivas danificadas - equipamento que auxilia na visualização do veículo no período noturno e sinalização traseira danificada.





A PRF ressalta a importância do trabalho de fiscalização destes veículos de carga. Muitos condutores ainda não têm a consciência que para transitar nas rodovias, os veículos tem que estar em boas condições e a carga devidamente fixada. Em 2022, na região de Tibagi, ocorreu um acidente envolvendo um veículo que também transportava madeira (eucalipto), resultando na morte de 4 pessoas e deixando 1 gravemente ferida.





O veículo foi removido para o pátio conveniado da PRF de Apucarana para regularização.