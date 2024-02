Carro capota, pega fogo e deixa motorista morto na PR-340, em Lupionópolis

O condutor de um carro morreu após o veículo capotar e pegar fogo na PR-340, em Lupionópolis (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada deste domingo (11).





Conforme informações recolhidas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Vectra com placas de Cafeara/PR no sentido de Centenário do Sul a Lupionópolis quando, ao atingir o KM 609, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O carro pegou fogo após o capotamento e o homem, que não pôde ser identificado, morreu no local do acidente.





O veículo foi recolhido e enviado para o PRv (Posto Rodoviário) de Porto Capim.