Carro colide com tanque de caminhão e veículos pegam fogo em Santo Antônio da Platina

Um carro colidiu com o tanque de um caminhão e causou um incêndio na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (5).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão, que estava carregado com amendoim, seguia no sentido de Curitiba quando, ao passar pelo KM 68, foi atingido por um Fiat Strada que cruzava a pista no trevo. O carro bateu no tanque do caminhão, o que deu início ao incêndio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O veículo de carga foi totalmente consumido pelo fogo e o amendoim carregado ficou sobre a pista. O trânsito só foi liberado após as chamas serem contidas e a pista ser limpa.