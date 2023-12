Carro colide contra árvore e deixa cinco pessoas feridas na PRC-272, em Cruzmaltina

O motorista e quatro passageiros de uma caminhonete Chevrolet D20 ficaram feridos após o veículo colidir contra uma árvore na PRC-272, em Cruzmaltina, no Norte Central do Paraná, na tarde desta quinta-feira (28).





De acordo com informações repassadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 46 anos dirigia o carro pela via no sentido de Lidianópolis a Cruzmaltina quando, ao atingir o KM 247, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore.

O veículo ficou parado no lado esquerdo da via, na base do seu sentido de direção.





O motorista teve ferimentos leves, assim como uma passageira de 17 anos e dois passageiros, de oito e 16 anos. Todos foram atendidos no local do acidente e encaminhados ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.





A outra passageira, de 53 anos, ficou gravemente ferida e teve de ser levada ao HU (Hospital Universitário) de Maringá.