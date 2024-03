Celebrando 40 anos, Osuel ganha homenagem da Alep nesta quinta em Londrina

A Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL - Universidade Estadual de Londrina) será reconhecida pela Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) pelos seus 40 anos de atividades. A cerimônia será nesta quinta-feira (28), a partir das 10h, no Gabinete da Reitoria, com a presença dos deputados autores da homenagem, representantes da Administração da UEL, da Casa de Cultura e músicos que integram a Orquestra.







Sendo a primeira orquestra do gênero criada no Paraná. A Osuel recebe simbolicamente Menção Honrosa aprovada pelo plenário da casa no último dia 4 de março, por iniciativa dos deputados estaduais Tercílio Turini e Goura. A Osuel completou 40 anos no último dia 14 de março.

Os parlamentares, em justificativa, afirmam que a Osuel foi criada em março de 1984, pelo então reitor Marco Antonio Fiori, tendo o maestro Othônio Benvenuto como coordenador. Nestes 40 anos, além de difundir a cultura erudita, a Orquestra gravou dois álbuns, teve participação em importantes eventos culturais e artísticos e desenvolveu ainda o projeto educacional “Concertos Didáticos”, que contribui para a formação cultural de estudantes da rede de ensino, estimulando novos públicos. Em 2003, a Osuel recebeu a “Comenda Ouro Verde”, concedida pela Câmara Municipal de Londrina.





Temporada Ouro Verde 2024

Em 2024, a Orquestra fará uma temporada de 24 concertos divididos em quatro séries, nomeadas com diferentes espécies de café – Arábica, Bourbon, Catuaí e Conilon. Também fará parte da temporada a série Música de Câmara, além de três séries educacionais, voltadas para a formação de público. Os parlamentares concluem que a homenagem se justifica frente a importância da Orquestra Sinfônica para a cultura local e seu pioneirismo no Paraná.





A data dos próximos concertos da Osuel na Temporada Ouro Verde serão nos dias 18 e 19 de abril, com a Série Bourbon. Na ocasião, a orquestra vai interpretar Concerto Grosso Op. 6, Nº1, de G. F. Handel, e As Quatro Estações, de A. Vivaldi. Direção e violino são de Rodrigo de Oliveira. Confira a programação da Temporada Ouro Verde no catálogo .





