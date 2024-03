Após restrições da Sema, teatro da Paixão de Cristo no CSU de Londrina é cancelado

O Grupo de Teatro da Paz anunciou, na manhã desta terça-feira (26), através de suas redes sociais, que o teatro do Auto da Paixão de Cristo, originalmente agendado para a próxima Sexta-feira Santa (29), no CSU (Centro Social Urbano) da vila Portuguesa em Londrina, teve que ser cancelado.





A suspensão do evento aconteceu porque a Sema (Secretaria do Meio Ambiente) não autorizou a realização do espetáculo na área designada pelos organizadores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme comunicado emitido pela secretaria, o grupo responsável pelo evento foi instruído a submeter um novo protocolo à secretaria, especificando a área real do parque que seria utilizada para a encenação.