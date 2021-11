Clima em Londrina segue estável e calor pode ultrapassar 30ºC, prevê IDR

Sem previsão de chuva a curto prazo, Londrina segue ensolarada nesta quinta-feira (4). O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) espera máximas entre 29ºC e 30ºC ao longo da tarde. Mínimas foram de 17,5ºC.





Mesmo que nuvens possam acompanhar o astro rei nesta sexta-feira (5), o calor ainda vigora e pode ultrapassar os 30ºC, anuncia a agrometeorologista Angela Costa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A estabilidade volta a derrubar a umidade relativa do ar, que esteve em apenas 29% na última tarde. A porcentagem ideal para a saúde humana, recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), é de 50% a 60%.

Continua depois da publicidade





Quem não deve temer o tempo seco nesta quinta (4) são os vizinhos do extremo-sul do Paraná, nas proximidades da divisa com Santa Catarina. Por lá, chuvas são previstas por Costa.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.