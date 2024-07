Decea trabalha em licitação para a compra de ILS para o Aeroporto de Londrina

O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão ligado à Força Aérea Brasileira, confirmou, em reunião nesta segunda-feira (1°), no Rio de Janeiro, que o Aeroporto Governador José Richa, de Londrina, vai receber o ILS (Sistema de Pouso por Instrumento).





O equipamento, que auxilia na operação de pousos em dias de mau tempo, vai ser licitado pelo departamento e instalado pela CCR Aeroportos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reunião contou com a participação de representantes do Decea, autoridades municipais e de membros da sociedade civil organizada. Pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo estavam o Tenente-Brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbacovi; o Major-Brigadeiro Alexandre Arthur Massena Javoski e o Major-Brigadeiro do Ar Sergio Rodrigues Pereira Bastos Junior. De Londrina, participaram o prefeito Marcelo Belinati (PP), o secretário de Governo, João Luiz Esteves; e o coordenador do Grupo de Trabalho do Aeroporto de Londrina, José Nicolás Mejía.





O ILS é um sistema de navegação que fornece orientação precisa para a aproximação e pouso de aeronaves. Ele utiliza sinais de rádio transmitidos de terra para indicar a localização exata da pista, auxiliando o piloto a alinhar e descer com precisão, mesmo em condições de baixa visibilidade.

Publicidade





A licitação também foi lançada oficialmente nesta segunda-feira e o processo deve durar até 12 meses, além de outros seis para a fabricação do equipamento.







Prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) afirmou que essa é uma conquista e um momento histórico para a cidade e para toda a região de influência de Londrina, que tem uma população de quase três milhões de pessoas.

Publicidade





Ele garante que o ILS vai trazer mais segurança para a decolagem das aeronaves, assim como vai reduzir o número de voos cancelados. “Isso vai trazer muito desenvolvimento regional para todo o norte do Paraná”, aponta.





Além do fator segurança, ele aponta que o aparelho também vai permitir que a cidade receba mais voos, colocando Londrina em uma posição estratégica e permitindo um desenvolvimento ainda mais notável.





Um dos aspectos que demonstra isso, de acordo com ele, é o fato de a cidade estar recebendo grandes multinacionais, sendo que um dos principais questionamentos de empresários é sobre o funcionamento do aeroporto.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: