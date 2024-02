Polícia Civil prende suspeitos de roubos em Apucarana e em São Pedro do Ivaí

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um casal, sendo um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 23, suspeitos de roubos. As prisões foram realizadas na terça-feira (27), em São Pedro do Ivaí e Apucarana.





Os indivíduos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências e propriedades rurais nos municípios de Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Jandaia do Sul, no Noroeste do Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos eletrodomésticos, celulares, ferramentas e outros objetos.