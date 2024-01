Com 17,2 mil vagas, Agências do Trabalhador têm o maior número de ofertas dos últimos 12 meses

A semana começou com um recorde de ofertas de vagas de emprego com carteira assinada, com as Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná ofercendo 17.262 vagas, maior número desde janeiro de 2023.





Um dos motivos deste aquecimento do mercado de trabalho é a retomada das atividades de várias empresas após um período de recesso em que se organizaram para novas contratações.



A maior parte das vagas ofertadas em todo o Estado é para auxiliar de linha de produção, com 2.809 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de safrista, com 616 vagas, alimentador de linha de produção, com 542, e abatedor de porco, com 400.





A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.116 oportunidades. São 375 vagas para repositor de mercadorias, 351 para auxiliar de linha de produção, 331 para auxiliar de limpeza e 238 para auxiliar de cozinha.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 160 vagas para preenchimento imediato, com procura de mão de obra para as seguintes funções: atendente balconista (52), motorista de furgão (48), assistente de vendas (25), fiscal de loja (22) e mecânico de automóvel (13).





A região de Cascavel tem 4.381 oportunidades. São 757 vagas para auxiliar de linha de produção, 400 para abatedor de porco, 274 para soldador e 229 para safrista.



Também são destaque as regiões de Campo Mourão (1.629), Londrina (1.444), Foz do Iguaçu (1.128) e Pato Branco (1.052). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 396 vagas, safrista, com 257, magarefe, com 131, e alimentador de linha de produção, com 78 oportunidades.





Em Londrina, há oportunidades para auxiliar de linha de produção, com 188 vagas, alimentador de linha de produção, com 156, safrista, com 69, e monitor agrícola, com 50.

Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (290), auxiliar de linha de produção (202), operador de caixa (40) e atendente balconista (32). Na região de Pato Branco são ofertadas 221 vagas para auxiliar de linha de produção, 66 para operador de processo de produção, 61 para safrista e 60 para trabalhador da avicultura de corte.





No Litoral, a Regional de Paranaguá tem vagas para operador de caixa (40), balconista de açougue (18), repositor de mercadorias (18) e operador de produção - química/petroquímica (15). São 242 vagas no total.





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.