Com diversas atividades, programação do Mês da Mulher é lançada em Londrina

O evento de lançamento da programação do Mês da Mulher realizado pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), ocorreu na tarde de sexta-feira (1º de março), no auditório da Prefeitura de Londrina. Em 2024, a agenda reúne 56 atividades em vários formatos, ofertando até o final do mês, gratuitamente, oficinas, cursos de capacitação, palestras, rodas de conversa, exposições, feiras, workshops e lançamentos de projetos.





O encontro de abertura reuniu representantes de vários segmentos da sociedade civil, entidades parceiras da SMPM em seu vasto rol de políticas e programas públicos, autoridades locais, servidores e conselheiros.

Os eventos são promovidos em várias mãos, mostrando a força da SMPM e da rede colaborativa que integra os trabalhos em prol das mulheres londrinenses. Em relação à edição 2023, a SMPM conseguiu ampliar as áreas de atuação, bem como traz mais projetos e cursos de formação para o trabalho. Todas as ações programadas para março aludem à data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, salientando e valorizando as lutas e conquistas das mulheres em todas as partes do mundo.





O cronograma inicial divulgado está sujeito a alterações, podendo ser ampliado com mais atividades. Para conhecer todo o quadro, basta acessar o link https://portal.londrina.pr.gov.br/eventos-sec-mulher .

Com vasta agenda, o Mês da Mulher 2024 traz ações em diversas áreas, com várias ocorrendo no COM (Centro de Oficinas para Mulheres) e na Sala da Mulher Empreendedora.

Há atividades nas áreas de Capacitação e Qualificação Profissional para estimular o emprego e a geração de renda, bem como de Empreendedorismo, para regularização e formalização do próprio negócio para mulheres. Isso inclui atendimentos para capacitação e consultoria especializada e individualizada.





Na área de Saúde e Bem-estar, destacam-se quatro projetos, conforme apontou a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo. Um deles é a parceria com a PUC, junto ao curso de psicologia, onde serão feitos atendimentos quinzenalmente no projeto chamado “Apoio Psicológico às Mulheres – ansiedade e culpa materna”, que se inicia agora em março. “Também há a parceria com a Anhanguera/Unopar para continuar projetos renovados, um de saúde física para atendimento fisioterápico, e o projeto “Acolher”, que é de atendimento psicológico para mulheres com ansiedade e depressão decorrentes da Covid-19”, citou a diretora.

Além destes dois, será ofertado o projeto de saúde e bem-estar, em parceria com a Anhanguera/Unopar, “Transformando Sorrisos”, que prestará atendimento odontológico gratuito para mulheres, na clínica do Campus Jardim Piza. “Serão atendidas mulheres que recebem suporte pelo COM e pelo CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) para limpeza dentária, pequenas restaurações, obturações e outros procedimentos”, completou Lisnéia Rampazzo.





Dentro desse conjunto, ainda serão realizadas as oficinas educativas, com destaque para uma atividade onde grupos de mulheres serão levada ao Museu do Café em visitas guiadas, bem como uma exposição no auditório da SMPM intitulada “Consciência quem tem, mulheres negras – retratos realistas e acrílicos sobre telas”, que ficará exposto durante todo o mês de março.

