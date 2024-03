UEM vai concluir obras da Unidade de Reabilitação do Hospital Universitário

A ordem de serviço para a conclusão das obras do Bloco S-40 foi assinada nesta quinta-feira (21) pela UEM (Universidade Estadual de Maringá). O local será a sede da Unidade de Reabilitação Física e Mental dentro do complexo do HUM (Hospital Universitário de Maringá), localizado na avenida Mandacaru, 1590.





A nova unidade será destinada ao atendimento individual e coletivo dos pacientes que necessitam de atenção no que se refere à reabilitação física e psicossocial, bem como a um grupo específico de psicopatologia que são os autistas.

Além dos ambientes internos, há previsão de um espaço externo denominado Jardim Japonês, que servirá para tratamento, lazer, descanso dos pacientes e contemplação, concomitantemente com a Academia ao Ar Livre.





A obra terá também aquecimento solar de água, sistema de aproveitamento de água de chuva e sistema de energia solar fotovoltaico. "A assinatura desta ordem de serviço é muito especial não só pelo fato de concluirmos mais uma obra, mas também por se tratar do término de uma unidade que irá prestar atendimento de grande relevância para a comunidade de Maringá e região”, disse o reitor da UEM, Leandro Vanalli.





“A unidade irá prestar atendimento aos pacientes do Hemocentro, os hemofílicos e, principalmente, falcêmicos, como também os doentes da reumatologia, que encontram bastante dificuldade em ter atendimento, sendo que o nosso ambulatório de reumatologia é um dos mais procurados. Poderá também atender os pacientes da ortopedia, que precisam de uma reabilitação mais rápida", complementou Silvia Maria Tintori, chefe do DMD (Departamento de Medicina).





A empresa contratada para a concluir a obra em seis meses é a Batech Construção e Engenharia e o valor licitado para execução é R$ 2.301.599,98.