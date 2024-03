Motorista morre em capotamento de carro na PR-324 em Siqueira Campos

Um motorista de 35 anos morreu em capotamento de carro na PR-324 em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) no fim da tarde de quinta-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 23 da rodovia. O GM Classic de placa de Cambira (Vale do Ivaí) seguida no sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos quando ocorreu o sinistro. A vítima, identificada como R.B.M., não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).

Compareceram ainda para o atendimento as polícias Científica e Civil.