Programação do Carnaval 2024 traz escolas de samba de Londrina e região

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, anunciou nesta sexta-feira (12) a programação completa do Carnaval de Londrina. Serão quatro dias de folia, começando em 10 de fevereiro e indo até o dia 13, com atividades descentralizadas e voltadas a públicos diversos da cidade.





A grande novidade em 2024 é a retomada das escolas de samba, uma antiga tradição londrinense. No dia 10 (sábado), no Jardim Cafezal, as atividades ficam por conta da Escola de Samba Explode Coração e do Bloco Sapucaí, das 17h às 21h.

Já dia 11 (domingo), no CSU (Centro Social Urbano), o Buracão da Vila Portuguesa, haverá o Carnaval Infantil, com apresentação da Banda Cia Clac de Palhaços, às 11h, e o show do Bloco Bafo Quente, das 16h às 20h. A folia continua na segunda-feira, dia 12, com a Escola de Samba Explode Coração + Bloco Sapucaí, das 17h às 21h, na Vila Ricardo.





O grande encerramento será com o Bloco Sapucaí e o encontro das escolas de samba Explora Coração, de Londrina, Samba Flor, de Rolândia, Acadêmicos do Tibagi, de Jacarezinho, e Unidos do Cruzeirinho, de Jataizinho, no dia 13. A festa será no CSU, das 16h às 21h.

Pellegrini explica que o Carnaval Popular é feito por projetos aprovados pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e que o investimento é da ordem de R$ 250 mil. Houve polêmica com a possível escolha do Anfiteatro do Zerão para a realização das atividades, mas a definição pelo CSU ocorreu apenas na quinta-feira (11), com aval das autoridades.





“A gente pensou no Zerão, [mas] é um público muito grande, não é adequado. Assim, o local indicado e aprovado pelos Bombeiros foi o CSU da Vila Portuguesa”, ressaltando que o intuito foi descentralizar a festa para atingir “a população mais da ponta”.

“Vamos retomando essa tradição do Carnaval de escolas de samba, que é a novidade para este ano. Depois que acabou o Carnaval no Autódromo, a gente tem mais de dez anos sem escolas de samba, e elas sentiram muito, muitas se dissolveram. E agora a Explode Coração vem com força total.”





A expectativa é que o público seja de 20 a 25 mil pessoas, semelhante ao número de foliões que foi até o Jardim Botânico no ano passado.





