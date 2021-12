Roupas, lingeries e até fronhas são superstições dos londrinenses para atrair a sorte em 2022

Na manhã desta sexta-feira (31), o movimento ainda era tímido no comércio de rua de Londrina, mas os últimos dias tiveram um bom fluxo de clientes, especialmente nas lojas de confecções. “A maior procura é por vestidos e as cores branca e amarela são as mais vendidas neste ano. A gente até tentou fazer a vitrine nesse perfil”, disse a subgerente da loja Mega Jeans, Amanda Macedo, indicando que a maioria dos desejos para 2022 serão de paz e prosperidade financeira.

“Muita gente ainda está vindo trocar os presentes de Natal e, na troca, leva uma peça de roupa já na cor que vai usar no Ano Novo. A gente está com um movimento bom. Ontem (quinta-feira) à tarde, depois da chuva, o fluxo de clientes na loja foi maior do que a gente esperava. As lingeries têm bastante procura também, as peças brancas e vermelhas são as mais vendidas”, contou Macedo.

A aposentada Lídia Aparecida Petinati circulava pelas lojas do centro da cidade para dar conta dos últimos preparativos para a virada do ano e entre os itens da lista de compras, estavam fronhas novas para os travesseiros. “Lá em casa a gente até usa uma lingerie nova e uma roupa colorida, mas o que não deixa de fazer é trocar as fronhas na noite de 31 para o dia 1º. Neste ano, quero fronhas amarelas”, comentou. “É uma tradição que foi criada pela minha mãe e minhas tias que eu levei adiante e minhas filhas também adotaram.”





Superstição na mesa





Na celebração da passagem de ano, a escolha dos itens da ceia leva em conta não só o sabor, mas o significado que cada alimento carrega. Muitas famílias acreditam que o que é servido na noite de Ano Novo pode servir como ajuda extra para garantir o sucesso do novo ciclo que se inicia. Na hora de ir às compras, cada um carrega na sacola sua superstição e a esperança de que o novo ano seja melhor do que o anterior.

