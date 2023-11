Condutor de caminhão é preso por dirigir embriagado após perder controle da direção na PR-092, em Siqueira Campos

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta quinta-feira (16) por dirigir embriagado na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um caminhão Mercedes Benz Actros - com placas de Paranaguá/PR - pela via no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, ao atingir o KM 270, perdeu o controle da direção e saiu da rodovia pela margem esqueda.





O condutor do caminhão não teve ferimentos, mas foi preso após obter resultado positivo em seu teste etilométrico, o que indica embriaguez. O homem foi encaminhado para a Delegacia.