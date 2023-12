Condutor e passageira ficam feridos após moto atropelar cachorro na PR-445, em Cambé

Um homem de 19 anos e uma mulher de 18 anos ficaram feridos após a motocicleta que estavam atropelar um cachorro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (3).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem conduzia uma moto Honda CG 160 com placas de Cambé/PR pela via quando, ao atingir o KM 82, atropelou o animal, que atravessava a pista da esquerda para a direita.





Após o atropelamento, a motocicleta caiu. Tanto o condutor quanto a passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.