Condutora de motoneta fica ferida após bater em traseira de carro na PR-445, em Cambé

Uma jovem de 27 anos ficou ferida após colidir a motoneta que pilotava contra a traseira de um carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (14).





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a mulher conduzia uma Honda PCX no sentido de Londrina a Cambé quando, ao passar pelo KM 81, bateu contra a traseira de um Renault Kwid, que era dirigido por um homem de 47 anos e seguia à frente, no mesmo sentido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A jovem foi socorrida pela equipe do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e teve de ser encaminhada à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.





O motorista do carro, por sua vez, não teve ferimentos.