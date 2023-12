Confira funcionamento do comércio e da Prefeitura de Cambé neste Ano Novo

Com a aproximação do feriado de Ano Novo, neste fim de semana e começo da próxima. Haverá alterações nos horários de funcionamento de alguns serviços públicos de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Também foi estabelecido ponto facultativo na próxima terça-feira (2). Confira o que abre e fecha em Cambé nos primeiros dias de 2024.







Prefeitura de Cambé



O prédio da Prefeitura e as secretarias municipais, estarão fechados nos dias 1º e 2 de janeiro. O atendimento voltará normalmente a partir da quarta-feira (3), 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.







Unidades Básicas de Saúde



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nos dias 1º e 2. Na quarta-feira (3), as unidades funcionam normalmente, das 7h às 19h. Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).







Coleta de lixo



A coleta de lixo será feita normalmente neste sábado (30), e volta a ser feita na terça-feira (2), já que domingo não tem coleta e segunda-feira é feriado. Trechos diários e de terça serão atendidos normalmente no dia 2. Já trechos com coletas feitas nas segundas, quartas e sextas-feiras voltam a ser atendidos no dia 3 de janeiro.





Comércio



O comércio varejista funciona normalmente até este sábado (30), das 9h às 18h, voltando a abrir somente na quarta-feira (3). Isso porque o dia 1º é feriado e dia 2 não abre para compensar o dia 11 de outubro, aniversário de Cambé, quando as lojas atuaram regularmente.







Cemitério





O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf funciona regularmente nos próximos dias, das 08h às 18h.