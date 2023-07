Consulado abre inscrições para programa de visita ao Japão

Com o objetivo de aumentar a compreensão sobre a realidade do Japão e as políticas do país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros oferece um programa de convite a descendentes de japoneses que possam divulgar suas impressões acerca do Japão em suas comunidades.







Os interessados no programa, residentes na jurisdição do Consulado Geral do Japão em Curitiba (estados do PR e SC), devem atender aos requisitos abaixo mencionados e encaminhar os documentos necessários por e-mail. Residentes em localidades diferentes das acima mencionadas deverão contatar a representação diplomática japonesa responsável pela sua jurisdição.

1. Requisitos





(1) Ser descendente de japoneses;

(2) Ter um nível de conhecimento de língua inglesa suficiente para discussões e trocas de ideias (todas as atividades oficiais relacionadas ao programa no Japão serão realizadas em inglês);







(3) Ter poder de divulgação e influencia através de mídias sociais (SNS) e/ou blogs, vlogs, com capacidade de divulgar o programa e o Japão, durante a visita e dar continuidade mesmo após o retorno ao Brasil;



(4) Comprometer-se a organizar e realizar de maneira independente eventos/atividades de divulgações sobre o programa dentro de um prazo de 3 meses após o retorno ao Brasil;







(5) Ter aproximadamente entre 22 à 50 anos completos.





