Cultura define que Anfiteatro do Zerão será o local do Carnaval de Rua de Londrina

Após polêmica da escolha do Jardim Botânico como local do Carnaval de Rua de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura definiu que o Anfiteatro do Zerão (região central) receberá o evento no domingo, 11 de fevereiro. Mais uma vez, o principal destaque será o "Carnaval Bloco Bafo Quente 2024" com a banda que tem levado foliões às ruas desde antes da pandemia.





Questionado, o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, informou apenas que a programação completa do carnaval de rua de Londrina será divulgada a partir da quinta-feira (11) pela pasta. Em diário oficial, o município já publicou o edital de colocação de banheiros químicos para o evento cujo valor máximo é de R$ 10 mil no entorno do Zerão.

Em agosto do ano passado, um dos destaques do chamamento do Promic foram dois projetos aprovados na linha Carnaval Popular que, somados, receberão verbas no valor de R$ 192.950,00.





Essas iniciativas são o projeto “Londrina pede samba 2024”, do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Explode Coração, que receberá R$ 99.700,00, e “Carnaval Bloco Bafo Quente 2024”, cujo proponente é a Kinoarte – Instituto de Cinema de Londrina, a quem serão destinados R$ 93.250,00.





Em entrevista à FOLHA, Pellegrini realçou que Londrina terá um Carnaval à altura das comemorações de seu aniversário de 90 anos com ações nos quatro cantos da cidade.





O Ministério Público chegou a abrir um procedimento para apurar danos ambientais ao Jardim Botânico de Londrina após o carnaval de rua de 2023. Com cerca de 30 mil foliões presentes na última edição, a promotoria do Meio Ambiente fez ressalvas sobre a escolha do local do evento. Moradores do entorno também reclamaram do transtornos como foliões urinando nas portas das casas e carros estacionados em frente a portões.