Defesa Civil atende mais de 20 ocorrências em Londrina após temporal

A segunda-feira (18) foi de contabilização de prejuízos para diversas famílias de Londrina, em razão do temporal do final da tarde de domingo (17). A Defesa Civil informou que as rajadas de vento chegaram a 56 quilômetros por hora. Choveu aproximadamente 15 milímetros. O órgão atendeu 25 ocorrências: dois alagamentos, seis deslizamentos, duas inundações, 12 quedas de árvore e três danos estruturais em imóveis.





A região mais afetada foi a zona norte, com 13 registros, seguida da leste e centro e oeste, com seis e três cada, respectivamente. Houve dez bloqueios de via, sendo oito parciais e três totais. No Maria Celina, na zona norte, uma moradora perdeu praticamente todos os móveis e eletrodomésticos após a água invadir a casa.

No Nova Olinda, na mesma região, a calçada e asfalto de um condomínio cederam na base de um bloco de apartamentos. "Provavelmente o aterramento foi mal feito. Estivemos no local (no condomínio) a noite e fizemos uma intervenção imediata, interditando parte do local para evitar a movimentação de pessoas perto, o que pode fazer o buraco se alargar", comentou Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social e responsável pela Defesa Civil na cidade. Os imóveis do térreo, por exemplo, ficaram alagados.







Na avenida Francisco Gabriel Arruda, a terra desceu para a via, que virou um grande lamaçal. O material estaria sendo trazido da obra da trincheira da avenida Leste-Oeste para a localidade. Famílias chegaram a ficar desabrigadas no município. “Em duas residências comprometeu a estrutura, colocando em risco a vida das pessoas. O município tem um programa de abrigo provisório, normalmente são escolas, prédios na região, mas nestes casos as famílias preferiram ir para a casa de amigos."