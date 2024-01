Homem é preso em Cornélio Procópio com arma de fogo e munições

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 70 anos, com uma arma de fogo e munições, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (18), em Cornélio Procópio (Norte). Segundo informações da polícia, a ação é referente à investigação de ameaça de um indivíduo contra a ex-mulher, de 54 anos. Os dois estavam separados há três anos.







De acordo com a delegada Thaís Orlandini, a mulher solicitou medida protetiva de urgência e relatou que o companheiro mantinha uma arma de fogo na residência.



“A mulher já tinha solicitado medida protetiva contra o homem em 2020, porém, a ordem judicial venceu em setembro do ano passado. No dia 11 de janeiro deste ano, ela encontrou com o suspeito na rua e se sentiu novamente ameaçada, solicitando uma nova medida”, explica a delegada.







O mandado de busca e apreensão foi representado e deferido pelo judiciário. Durante as buscas, foram apreendidas uma arma de fogo e munições.



O homem foi autuado em flagrante, porém pagou a fiança arbitrada e foi liberado. Os objetos foram encaminhados à perícia.







Denúncias

A PCPR trabalha no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e fazendo a prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.





