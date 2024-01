Dois homens são executados dentro de carro na marginal da BR-369, em Londrina

Dois homens foram executados no interior de um carro na marginal da avenida Brasília, trecho urbano da BR-369, na Zona Leste de Londrina, na manhã desta sexta-feira (19).





De acordo com informações preliminares, uma motocicleta com dois suspeitos parou próxima ao veículo das vítimas e o homem que estava na garupa disparou mais de 50 tiros. As munições ficaram espalhadas e devem ser analisadas pela perícia.

O crime foi gravado por câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos localizados na marginal.





O atendimento inicial do caso foi realizado pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) e o caso deve ser investigado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná). O Corpo de Bombeiros e o IML (Instituto Médico Legal) também estiveram no local da execução.





(Matéria em atualização.)