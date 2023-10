Dois motoristas morrem e dois passageiros ficam gravemente feridos em acidente em Nova Fátima

Dois motoristas morreram após se envolverem em um acidente na PR-218, em Nova Fátima, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (12).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 38 anos dirigia um Fiat Palio dirigia pela via no sentido de Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal quando, no KM 114, colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol, que era conduzido por um homem de 59 anos e seguia no sentido contrário.

Publicidade





Os dois motoristas morreram ainda no local do acidente. Dois passageiros, de 19 e 20 anos, que ocupavam o Volkswagen Gol, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para receber atendimento no Hospital de Cornélio Procópio.





O BPRv informou que o local do acidente é um trecho de pista simples, com proibição de ultrapassagem para o sentido que o Volkswagen Gol seguia.