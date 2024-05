Duas pessoas morrem após serem atingidas por carro em rodovia na região de Londrina

Condutor fica preso às ferragens após não respeitar sinalização e bater contra caminhão no Norte do Paraná

Um homem de 35 anos ficou preso às ferragens do caminhão que conduzia após desrespeitar a sinalização e colidir frontalmente contra outro veículo de carga na PRC-487, entre Luiziana e Iretama, no Norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (30).