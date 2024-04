Durante fiscalização na BR-369, PRF prende homem que transportava droga em fundo falso de veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem na manhã desta segunda-feira (15) com mais de 50 quilos de cocaína, que se encontrava em fundo falso, no interior do veículo em que o mesmo conduzia. A apreensão da droga ocorreu durante uma fiscalização de trânsito na BR-369 em Cambé (região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da Polícia, foi durante uma fiscalização na BR 369, quando os policiais visualizaram um veículo Fiat transitando com velocidade incompatível com a via em tempo chuvoso e realizando manobras de mudança de faixa bruscamente.

De imediato procederam à abordagem do veículo, para uma fiscalização e orientação de trânsito. Durante a abordagem o condutor mostrou-se nervoso e confuso. Em fiscalização avançada localizaram, em fundo falso, tabletes com cocaína. No interior do veículo foram encontrados 52,6 quilos de cocaína.





O condutor, de 31 anos, disse que levaria droga até Londrina - PR, foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária para as devidas providências.





Somente em 2024, a PRF no Estado do Paraná já apreendeu mais de 1,2 toneladas de cocaína.





