Consumidor com dificuldade para tomar empréstimo pode ter score ruim

Com cerca de 44% da população brasileira inadimplente, as instituições financeiras buscam ferramentas para se proteger de futuros calotes. Uma delas é o score de crédito, que indica para o mercado se o consumidor é ou não um bom pagador.



Todos os consumidores com mais de 18 anos e um CPF válido têm uma nota e ela vai influenciar diretamente a decisão das empresas na hora se fornecer o crédito.

O QUE É O SCORE DE CRÉDITO?



O score é uma pontuação ou nota que o consumidor recebe dos cinco birôs de crédito, autorizados pelo Banco Central: Serasa, SPC Brasil, Boa Vista, Quod e TransUnion.

A pontuação é feita com base em cálculos estatísticos e informações fornecidas pelo BC, que indicam a capacidade de o consumidor manter as contas em dia.



COMO É FEITO O CÁLCULO DO SCORE?

No cálculo, são consideradas a fatura do cartão de crédito, as contas de serviços como água, luz, gás e telefone, além dos empréstimos e financiamentos bancários nos últimos 12 meses. Quanto maior a capacidade, maior será a nota do consumidor. Contas pagas com dinheiro não são consideradas.



Cada uma das empresas gestora tem sua própria fórmula para calcular a nota. São usadas informações do Cadastro Positivo, Registro de Dívidas e Pendências (para saber se o consumidor tem o nome negativado), consultas de empresas ao CPF e a evolução financeira do consumidor.

O maior peso na conta, mais de 30%, é o das dívidas pagas ou pendentes.



COMO O SCORE É USADO NO EMPRÉSTIMO?

Ao olhar a pontuação, o mercado entende qual nível de risco terá ao conceder crédito àquele determinado cliente. Vale lembrar que as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras consideram também o risco do não pagamento.



Quanto maior esse risco, mais altos os juros. A instituição pode até negar o financiamento, se o score for muito ruim. O score não é a única ferramenta usada pelas instituições, mas é uma das mais importantes.

Desde agosto de 2023, quando foi lançada a versão Score 3.0 da Serasa, os próprios consumidores podem compartilhar seus dados e ajudar na construção do seu perfil financeiro.

Informações como saldo de investimentos de um correntista histórico do cheque especial podem sem enviadas pelo correntista para a gestora, o que pode melhorar a pontuação.