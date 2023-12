IPCA: preços sobem 0,28% em novembro, puxados pela alta de alimentos

Divulgado nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A inflação oficial de novembro ficou em 0,28%, uma aceleração em relação a outubro, quando foi de 0,24%. A alta no preço dos alimentos foi o que mais impactou o resultado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), no acumulado de 12 meses, o IPCA soma 4,68%.





O IPCA mede a inflação para famílias com renda de até 40 salários mínimos. O resultado de 12 meses está dentro do limite da meta do governo, de 3,25% com tolerância de 1,5%, ou seja, até 4,75%.



O IBGE também divulgou nesta terça-feira (12) o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O índice subiu 0,10% em novembro, ficando abaixo do anotado em outubro: 0,12%. Em 12 meses, o INPC acumula 3,85%.





