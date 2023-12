Polícia Federal combate organização criminosa ligado ao tráfico de armas e drogas no Paraná e no Rio de Janeiro

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), na região de Foz do Iguaçu e na cidade do Rio de Janeiro/RJ a Operação Impuro, a fim de dar cumprimento a dez mandados de busca e apreensão e a nove mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal de Londrina.





A investigação apura os crimes de tráfico internacional de armas, tráfico transnacional de drogas e organização criminosa, e teve início em julho de 2023 a partir da prisão de um homem, no município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que foi flagrado conduzindo um caminhão frigorífico com grande quantidade de armas e drogas em meio a carga de carne suína.

A carga seria transportada da região de Foz do Iguaçu/PR até o Rio de Janeiro. Na ação, foram apreendidos 3.380 kg de maconha e 82 armas de fogo, todas de calibre de uso restrito.





De acordo com o apurado, o modus operandi do grupo criminoso consistia em importar o armamento e as drogas para Brasil através da fronteira com Foz do Iguaçu, dissimular as mercadorias ilícitas em meio às cargas de proteína animal lícitas, com notas fiscais, conhecimento de transporte eletrônico e lacre, utilizar a cadeia logística do transporte de carga lícita para transportar as armas e drogas dentro de um caminhão frigorífico e remeter esse material à região Sudeste do Brasil, especialmente aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

