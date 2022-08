Londrina registra queda no número de pessoas com dívidas em atraso em julho

O aumento dos postos de trabalho com carteira assinada em Londrina, que resultou no saldo positivo de 3.374 empregos formais criados no primeiro semestre do ano, influenciou diretamente na reorganização da vida financeira dos consumidores, que estão conseguindo sair da lista do SPC (Sistema de Proteção ao Crédito).

Dados do indicador do SPC da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) referentes ao mês de julho divulgados nesta segunda-feira (8) mostram redução no número de londrinenses que entraram para o cadastro de inadimplentes. A retração foi de 13% na comparação com julho de 2021.





Embora a quantidade de consumidores negativados tenha aumentado 14,7% ante igual mês do ano passado e o número de pessoas que conseguiram “limpar” o nome tenha caído 4%, o consultor econômico da Acil, Marcos Rambalducci, ressaltou que considerando o acumulado do ano, o contingente de clientes que conseguiram deixar o cadastro de negativados está 12,8% maior que no mesmo período de 2021.





“Analisando estes dois resultados do mês de julho - consumidores que foram negativados e consumidores que conseguiram limpar o nome -, o saldo é positivo, pois houve redução na base de consumidores com restrições cadastrais, sendo o segundo melhor resultado do ano. Esse é um bom sinal para o comércio, que vive a expectativa das vendas do Dia dos Pais”, disse Rambalducci.





