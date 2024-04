Mudanças climáticas podem reduzir renda global em 19% até 2049

As mudanças climáticas têm o potencial de derrubar a renda mundial, com uma redução média de 19% até 2049, em relação ao cenário projetado sem os impactos do aquecimento global. Isso se traduz em uma queda anual média de cerca de US$ 38 trilhões (cerca de R$ 199 trilhões) nos próximos 25 anos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As previsões são de um novo estudo publicado na revista Nature. De acordo com o trabalho, conduzido pelo Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, da Alemanha, o Brasil está entre as nações mais impactadas, com reflexos negativos acima da média mundial.

Publicidade



A mediana (valor central dos dados) da projeção para o cenário brasileiro é de uma queda de 21,5% em 2049, com impactos negativos em todas as regiões do país.



A projeção dos prejuízos diz respeito às emissões que já aconteceram. Isso significa que, mesmo se houvesse agora uma redução drástica na liberação de carbono na atmosfera, cerca de um quinto da renda mundial em média já estaria comprometida no período analisado. Se nada for feito para diminuir as emissões, o impacto econômico deve ser ainda maior.

Publicidade



Embora a queda na renda global aconteça de forma generalizada, os países mais pobres -e que menos contribuíram com as emissões de gases-estufa- devem ser os mais afetados, evidenciando que os impactos econômicos podem agravar os efeitos da injustiça climática.



Líder do estudo, a economista e pesquisadora climática Leonie Wenz, do instituto alemão, afirmou que as nações em desenvolvimento devem ser particularmente apoiadas.

Publicidade



"Além das medidas de adaptação para reduzir danos a curto prazo e da mitigação ambiciosa das mudanças climáticas para evitar danos ainda maiores na segunda metade deste século, os países mais afetados pelas mudanças climáticas devem ser apoiados. Esses países são frequentemente os que têm menos emissões históricas e menos recursos para se adaptar", disse à reportagem, por e-mail.



"Nossas descobertas mostram que os países menos responsáveis pelas mudanças climáticas sofrerão uma perda de renda até meados do século que é 60% maior do que os países de renda mais alta, além de 40% maior do que os países com maiores emissões", completou.

Publicidade



O trabalho não mostra que a renda global irá pará de crescer, mas sim que, por conta do aquecimento global, o desempenho ficará bem abaixo do seria em um mundo não afetado pelos efeitos prejudiciais do aumento de temperaturas.