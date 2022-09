Valor da cesta básica volta a subir em Londrina

O valor da cesta básica em Londrina apresentou aumento de 4,3% em relação a agosto, fechando a R$ 570,99 contra R$ 547,55 no mês anterior. É a primeira alta da cesta básica na cidade desde março. Apesar disso, a cesta básica ainda acumula elevação de 6,23% no ano, resultado da forte escalada dos preços no primeiro trimestre.





Quando comparado com o valor da cesta básica de setembro do ano passado, esta mostrou um aumento de 7,75%. Naquele mês ela foi adquirida pelo valor médio de R$ 529,90. Na comparação com o valor da cesta básica em 01 de janeiro (R$ 537,49), a cesta básica em Londrina apresentou elevação de 6,23%.

Este é o valor médio obtido a partir dos preços de onze supermercados. No entanto, o estudo aponta que se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, conseguiria esta mesma cesta por R$ 424,74 uma economia de 25,61%.





Mas, em uma situação mais real, se o consumidor comprar todas as mercadorias que compõem a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços pagará por ela R$ 453,44 ou 20,6% mais barato que a média, porém, se comprar naquele que estiver mais caro, pagará R$ R$ 635,06 ou 11,2% mais caro que a média.





